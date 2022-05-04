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Жительница Пензы оформила кредиты на 1,5 млн. рублей и перевела деньги мошенникам

11:20 | 04.05.2022 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы после звонка мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов, перевела на «безопасный счет» сначала 250 тыс. рублей, а затем оформила кредиты на 1,5 млн. рублей и перечислила деньги на неизвестные ей счета.

Жительница Пензы оформила кредиты на 1,5 млн. рублей и перевела деньги мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина сообщил, что по карте заявительницы происходят подозрительные операции. Для сохранения денежных средств ей необходимо перечислить их на «безопасный счет». Заявительница поверила звонившему и, следуя его инструкциям, сняла с двух своих банковских счетов 250 тыс. рублей. Затем через терминал перечислила всю сумму на счет, который указал неизвестный. Далее мужчина сообщил, что они проводят мероприятия по установлению данных мошенников, и для этого требовалась помощь гражданки. По словам собеседника, женщине необходимо взять в различных банках на свое имя кредиты. Не заподозрив никакого подвоха, потерпевшая оформила в четырех кредитно-финансовых учреждениях областного центра кредиты на общую сумму 1,5 млн. рублей, которые также перечислила на неизвестные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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