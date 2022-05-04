Жительница Пензы оформила кредиты на 1,5 млн. рублей и перевела деньги мошенникам Криминал

Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы после звонка мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов, перевела на «безопасный счет» сначала 250 тыс. рублей, а затем оформила кредиты на 1,5 млн. рублей и перечислила деньги на неизвестные ей счета.

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«Мужчина сообщил, что по карте заявительницы происходят подозрительные операции. Для сохранения денежных средств ей необходимо перечислить их на «безопасный счет». Заявительница поверила звонившему и, следуя его инструкциям, сняла с двух своих банковских счетов 250 тыс. рублей. Затем через терминал перечислила всю сумму на счет, который указал неизвестный. Далее мужчина сообщил, что они проводят мероприятия по установлению данных мошенников, и для этого требовалась помощь гражданки. По словам собеседника, женщине необходимо взять в различных банках на свое имя кредиты. Не заподозрив никакого подвоха, потерпевшая оформила в четырех кредитно-финансовых учреждениях областного центра кредиты на общую сумму 1,5 млн. рублей, которые также перечислила на неизвестные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».