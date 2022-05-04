Полицейские задержали в Пензе мужчину, подозреваемого в грабеже Криминал

Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Пензы по подозрению в совершении грабежа на улице Ульяновской.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился житель Октябрьского района 1978 года рождения и сообщил, что неизвестный причинил ему телесные повреждения и открыто похитил из кармана брюк кошелек, в котором находились 400 рублей, документы и банковские карты.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний житель областного центра. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. Денежные средства он потратил на личные нужды, а все остальное содержимое кошелька полицейские изъяли», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отмечается в пресс-релизе.