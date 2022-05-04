Жительница Пензы лишилась 70 тыс. рублей после звонка «сотрудника банка» Криминал

Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 70 тыс. рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета злоумышленники пытаются снять денежные средства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе разговора мужчина пояснил, что для блокировки сомнительных операций необходимо продиктовать реквизиты банковской карты и коды, поступившие в SMS.

«Взволнованная гражданка выполнила указания мнимого сотрудника банка, после чего из SMS узнала, что со счета карты произошло списание 70 тыс. рублей. О подобных способах обмана потерпевшая знала», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».