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Житель Каменки осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого

16:56 | 04.05.2022 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. 34-летний житель Каменки Пензенской области признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

Житель Каменки осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что днем 28 ноября 2021 года между двумя жителями Каменки, находившимися в состоянии алкогольного опьянения в гостях у общего знакомого, возник конфликт, в ходе которого один из них грубо высказался в отношении другого, после чего подсудимый нанес не менее одного удара ногой по голове потерпевшего, причинив закрытую черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, подсудимый свою вину признал и пояснил, что потерпевший в грубой форме ответил на его просьбу, за что он его ударил.

«С учетом позиции государственного обвинителя, потерпевшего, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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