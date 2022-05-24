Жительница Лунино едва не перевела мошенникам деньги, оформленные на нее в кредит Криминал

Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. 38-летняя жительница Лунино Пензенской области после звонка неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка, едва не перевела мошенникам деньги, оформленные на нее в кредит. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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«Мужчина предупредил, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и попросил сообщить данные ее банковской карты якобы для отмены этой незаконной операции. Гражданка сообщила ему реквизиты. После этого на сотовый телефон заявительницы стали поступать SMS с кодами, в которых она заподозрила мошеннические действия и отключила телефон почти на сутки. После включения гаджета она увидела SMS о том, что на ее имя действительно был оформлен кредит на сумму 718 тыс. 500 рублей, но деньги остались на счете, так как подтверждающий код она не передавала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».