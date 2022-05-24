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Жительница Пензы лишилась почти 47 тыс. рублей при бронировании отеля в Сочи

16:30 | 24.05.2022 | Криминал

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Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения лишилась около 47 тыс. рублей, пытаясь забронировать отель в Сочи через интернет.

Жительница Пензы лишилась почти 47 тыс. рублей при бронировании отеля в Сочи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, найдя в сети объявление о бронировании отеля, женщина позвонила по указанному на сайте номеру и после разговора с неизвестным, который прислал ей на электронную почту ссылку для оплаты, с помощью банковской карты осуществила платеж на сумму 46 тыс. 943 рубля.

«После перевода денежных средств она перезвонила по тому же телефону неизвестному, но номер оказался недоступен, а сайт заблокирован. О подобных способах совершения преступления заявительница была осведомлена», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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