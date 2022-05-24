Сотрудник отдела Средневолжского территориального управления Росрыболовства осужден за получение взяток Криминал

Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Специалист отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что 12 июня 2021 года в рабочем поселке Земетчино специалист отдела [...] получил от своей знакомой взятку в размере 7,5 тыс. рублей за несоставление в отношении последней и ее супруга протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, — вылов рыбы сетями. Зная о том, что они в июне 2021 года неоднократно осуществляли вылов рыбы сетями в Земетчинском районе, сокрыл данный факт путем несоставления сообщений об административных правонарушениях и непривлечения их к административной ответственности. 2 июля 2021 года мужчина получил от той же знакомой взятку в размере 13 тыс. рублей за аналогичное незаконное бездействие», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом в размере 102 тыс. 500 рублей; кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и организациях на срок три года.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.