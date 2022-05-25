Дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении иностранца, проживающего в Пензенской области Криминал

Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили проживающего на территории региона иностранного гражданина 1960 года рождения, причастного к содействию террористической деятельности.

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Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, в 2018 году подозреваемый через один из платежных сервисов осуществил денежные переводы на общую сумму 1 тыс. 280 долларов США получателю в Турции с целью содействия запрещенной в России террористической организации.

В тексте указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление иных соучастников преступления, а также обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — говорится в пресс-релизе.