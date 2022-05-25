В Нижнем Ломове мужчина осужден за покушение на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Суд в Пензенской области признал 46-летнего гражданина иностранного государства виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года подсудимый вместе со своим знакомым передвигался на автотранспортном средстве по ФАД М5 «Урал» из Московской области в Самарскую область. Во время передвижения по территории Нижнеломовского района Пензенской области автотранспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД для проверки их документов. Выяснилось, что у его попутчика отсутствует регистрация на территории Российской Федерации, в связи с чем им было предложено проследовать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пытаясь помочь уйти от установленной законом ответственности за совершенное деяние, злоумышленник, находясь в служебном кабинете, предложил участковому уполномоченному полиции денежные средства в размере 11 тыс. рублей за непривлечение его знакомого к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем указано, что сотрудник полиции от получения взятки отказался и незамедлительно сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Из текста следует также, что вину в совершении преступления подсудимый признал, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей.

«Денежные средства в размере 11 тыс. рублей обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — добавляется в сообщении.