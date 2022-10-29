Вступил в силу приговор бывшей районной чиновнице, пытавшейся дать взятку вице-губернатору Пензенской области Криминал

Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Приговор бывшей сотруднице администрации Каменского района Пензенской области, которая получила 3,5 года колонии общего режима за покушение на дачу взятки в особо крупном размере вице-губернатору региона, вступил в законную силу.

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«Приговором Ленинского районного суда Пензы от 20 апреля 2022 года бывшая начальница управления финансов администрации Каменского района Пензенской области признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ. С учетом обстоятельств дела, данных о личности осужденной суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде лишения на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления. В доход государства конфискован предмет взятки — денежные средства в сумме 3 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем напоминается, что 16 декабря 2021 года в служебном кабинете вице-губернатора районная чиновница попыталась передать взятку в размере 3 млн. рублей за совершение заведомо незаконных действий, целью которых было ее назначение на должность главы администрации Каменского района, однако довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла, так как вице-губернатор принять денежные средства отказался, а она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении преступления бывшая муниципальная чиновница признала в полном объеме. Суду она пояснила, что почти все денежные средства (за исключением 10 тыс. рублей), предназначенные для передачи взятки, она заняла у своих знакомых», — сказано в тексте.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы на состоявшийся приговор, просили суд учесть все обстоятельства совершения преступления и назначить условную меру наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы осужденной и ее защитника — без удовлетворения», — добавляется в сообщении.