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Вынесен приговор бывшей районной чиновнице, пытавшейся дать взятку пензенскому вице-губернатору

16:05 | 20.04.2022 | Криминал

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Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации Каменского района Пензенской области за покушение на дачу взятки в особо крупном размере вице-губернатору региона в декабре 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области в среду, 20 апреля.

Вынесен приговор бывшей районной чиновнице, пытавшейся дать взятку пензенскому вице-губернатору

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 16 декабря 2021 года работник администрации Каменского района лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн. рублей за совершение заведомо незаконных действий — оказание способствования в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года. Вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в тексте.

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В нем отмечается, что в ходе следствия и судебного разбирательства по решению суда бывшая районная чиновница находилась под домашним арестом, вину в совершении инкриминируемого деяния признала.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года. Взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу», — добавляется в пресс-релизе.

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