Верховный суд 9 ноября решит, где будут судить Ивана Белозерцева Криминал

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Верховный суд России 9 ноября решит, куда отправить дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

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«Суд 9 ноября рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности», — сказали в суде.

Как правило, дело рассматривает суд по месту совершения преступления, но Генпрокуратура зачастую просит направить дела бывших губернаторов в другие суды, опасаясь их влияния в регионе.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября стало известно о том, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Белозерцева и других фигурантов.

Бывший глава региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в регионе.

Кроме того, следствие выяснило, что Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области.