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Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка в Пензе

18:54 | 08.11.2022 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Пензе.

Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что утром 20 января 2022 года 18-летний житель села Чемодановка на одной из улиц Пензы заметил ранее ему незнакомого мальчика 2012 года рождения и решил совершить его убийство. Парень приблизился к ребенку, достал топор и нанес ему не менее трех ударов в область головы, рассчитывая, что для причинения смерти нанесенных ударов будет достаточно, и с места преступления скрылся. Однако умысел обвиняемого не был доведен до конца, поскольку малолетний смог сообщить о случившемся бабушке, и ему своевременно была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

«Личность обвиняемого установлена в первые трое суток благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — напоминается в пресс-релизе.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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