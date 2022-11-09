В Пензе вынесен приговор по делу о мошенничестве при оформлении материнского капитала Криминал

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес приговор 45-летней жительнице села Богословка, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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«По делу установлено, что в ноябре 2019 года в Москве женщина обратилась к ранее неизвестному ей лицу с просьбой за денежное вознаграждение изготовить свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Ее просьба была выполнена, в одном из органов ЗАГС города Москвы зарегистрирован фиктивный факт рождения у злоумышленницы дочери, ей выдано свидетельство о рождении ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в апреле 2020 года по поддельному документу женщина получила в управлении Пенсионного фонда России в одном из районов Нижнего Новгорода сертификат на материнский капитал в размере 466 тыс. 617 рублей, после чего оформила в одном из потребительских кооперативов Пензы заем на строительство жилого дома на аналогичную сумму, которой распорядилась по своему усмотрению.

«В конце июня 2020 года женщина обратилась в управление Пенсионного фонда РФ в Пензенском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Ее заявление было удовлетворено, денежные средства в размере 466 тыс. 617 рублей перечислены из УПФР в Пензенском районе в потребительский кооператив в счет погашения задолженности по договору займа», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вину в совершении преступления подсудимая признала.

«С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, имеющей на иждивении двух детей-инвалидов, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев с возложением предусмотренных уголовным законом обязанностей. Гражданский иск отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области удовлетворен в полном объеме, в отношении имеющихся у осужденной в собственности двух земельных участков сохранен арест. Приговор в законную силу не вступил», — добавила Светлана Артамонова.