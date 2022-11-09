Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева рассмотрит Измайловский суд Москвы Криминал

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Верховный суд РФ решил направить в Измайловский суд Москвы дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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«Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить, направить дело для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы», — огласил решение судья.

Изначально дело должны были направить в суд Пензы, но Генпрокуратура попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку, по ее мнению, обвиняемые сохранили инструменты влияния на ход рассмотрения дела в Пензе, могут оказывать давление на участников и общественное мнение.

Защита Ивана Белозерцева оспорила доводы, указанные в ходатайстве Генпрокуратуры, но не возражала против рассмотрения дела в Подмосковье ради удобства и транспортной доступности.

Остальные фигуранты просили перенести дело в суд, ближайший к их СИЗО, чтобы транспортировка занимала меньше времени.

Кроме того, тем же решением суд до 20 марта продлил всем обвиняемым срок содержания под стражей и оставил под арестом их имущество.

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Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября стало известно о том, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Белозерцева и других фигурантов.

Бывший глава региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в регионе.

Кроме того, следствие выяснило, что Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области.