Шпигель заявил, что следователи забрали у его дочери украшения, подаренные Басковым Криминал

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что следователи изъяли у его дочери украшения, подаренные ей бывшим мужем, певцом Николаем Басковым.

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«Я обращаю внимание суда, что моя дочь Светлана восемь лет была замужем за Николаем Басковым. Он дарил ей украшения, которые теперь изъяты под предлогом того, что их купил я на доходы от противоправной деятельности. Но эти украшения приобретал не я», — сказал Борис Шпигель в Верховном суде РФ, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста имущества.

По словам обвиняемого, у его дочери изъяли часы и другие украшения.

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«Все, что у нее забрали, ей подарили ее бывшие мужья. У нее изъяли все, даже небольшие деньги, которые хранились у нее в сейфе. Сейчас она одна, воспитывает двух несовершеннолетний детей, у нее нет ни копейки денег», — цитирует РИА Новости Бориса Шпигеля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.