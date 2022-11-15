Жительница Пензы после звонка «сотрудника полиции» перечислила 362 тыс. рублей на неизвестные номера Криминал

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1953 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 362 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший посоветовал женщине перевести средства на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 362 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».