В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти приятелю Криминал

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. 43-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти приятелю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 17 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого, проживавшего в квартире дома на улице Ватутина в Пензе. В ходе употребления алкогольных напитков между потерпевшим и женщиной, находившейся в гостях, произошел конфликт: он начал высказывать ей претензии по поводу того, что она курит в квартире. Со слов обвиняемого, мужчина схватил нож и начал размахивать им. Обвиняемый выбил нож из руки потерпевшего и стал избивать его, нанося удары руками и ногами по голове и телу. После причинения телесных повреждений злоумышленник вместе с женщиной ушел из квартиры потерпевшего. Пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи от полученной травмы живота с повреждением внутренних органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в сообщении.