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Жительница Никольска предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину

14:23 | 15.11.2022 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 54-летней жительницы райцентра, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Жительница Никольска предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 4 августа 2022 года злоумышленница пришла к дому 85-летней односельчанки, сорвала металлический замок на входной двери и прошла через сени в жилую часть дома, где на диване лежала его хозяйка. Видя недовольство пенсионерки от ее неправомерного вторжения и получив отказ в предоставлении в долг денег в сумме 8 тыс. рублей, незваная гостья напала на находящуюся в беспомощном состоянии потерпевшую, высказывая требование передачи денежных средств. Она накрыла подушкой лицо потерпевшей и удерживала ее до тех пор, пока та не потеряла сознание. Затем злоумышленница обнаружила кошелек со сбережениями пенсионерки в сумме 28 тыс. рублей и скрылась ним с места преступления. Часть денежных средств она потратила на приобретение спиртного и продуктов питания», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, после того, как потерпевшая пришла в сознание, она связалась с женщиной, осуществляющей за ней уход; вместе они вызвали сотрудников полиции, в итоге злоумышленница была задержана, остаток похищенных денег у нее был изъят.

«Злоумышленница вину признала и пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения решила отправиться с целью получения денег в долг к престарелой односельчанке, у которой в июле 2022 года убиралась в квартире. Она знала, что пенсионерка имеет сбережения, проживает одна, близких родственников и окружения не имеет, кроме социальной работницы, приходящей в дневное время», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Никольский районный суд.

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