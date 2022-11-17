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Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину по делу о мошенничестве

17:46 | 17.11.2022 | Криминал

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Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Верховный суд Мордовии смягчил приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, осужденному условно по делу о мошенничестве с земельным участком. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в четверг, 17 ноября.

Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину по делу о мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия приговор Рузаевского районного суда изменен. Исключено назначение [Валерию Савину, Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой] дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное Валерию Савину, смягчено до 70 тыс. рублей.

«В остальной части приговор оставлен без изменения», — отмечается в сообщении.

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