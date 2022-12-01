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Житель Пензы, обвиняемый в убийстве брата, заключен под стражу

10:26 | 01.12.2022 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения, которому предъявлено обвинение в убийстве своего младшего брата, заключен под стражу.

Житель Пензы, обвиняемый в убийстве брата, заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 10 ноября 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, находился в своей комнате по месту жительства. Услышав громкий стук в дверь, он понял, что пришел брат, проживавший в соседней комнате. Ранее между ними неоднократно возникали конфликтные ситуации. Взяв нож, мужчина открыл дверь и начал размахивать им перед потерпевшим, требуя, чтобы тот ушел. Злоумышленник нанес один удар ножом в область груди потерпевшего. В ходе допросов обвиняемый пояснил, что ножом хотел лишь испугать родственника, находившегося в состоянии опьянения, чтобы тот успокоился и ушел к себе в комнату», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина пытался оказать помощь брату, сосед вызвал медицинских работников, однако 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

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