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Житель Тамалинского района отправится в колонию за пьяную езду

17:41 | 01.12.2022 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Неоднократно судимый за пьяную езду 55-летний житель Тамалинского района Пензенской области, в очередной раз попавшийся за рулем в нетрезвом виде, приговорен к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 4 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Тамалинского района отправится в колонию за пьяную езду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что трижды судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения сельчанин 23 августа 2022 года управлял автомобилем «Lada Granta» в состоянии опьянения. Следуя по автодороге на улице Центральной села Обвал Тамалинского района он не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд его в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании водитель вину признал.

«[Мужчина] пояснил, что взял без разрешения автомобиль сожительницы для поездки в магазин. Там он приобрел продукты питания и полтора литра пива, которое употребил в салоне автомобиля на стоянке у магазина. Во время следования к месту жительства по автодороге «Белинский — Тамала» он отвлекся на зазвонивший телефон, не справился с рулевым управлением и выехал на обочину, где автомобиль перевернулся», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

«Осужденный взят под стражу в зале суда», — говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что приговор по делу пока не вступил в законную силу.

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