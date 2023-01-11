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Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при продаже комнаты в общежитии

14:25 | 11.01.2023 | Криминал

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Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1968 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь продать комнату в общежитии по объявлению в интернете.

Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при продаже комнаты в общежитии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести недвижимость и перечислить 30 тыс. рублей в качестве задатка.

«После этого заявителю на телефон пришло сообщение о якобы зачисленных денежных средствах в размере 70 тыс. рублей. По словам незнакомца, он ошибочно перевел лишние деньги и продавцу необходимо вернуть их обратно. Заявитель перечислил 40 тыс. на указанный счет, однако через некоторое время понял, что никаких денег на его счет не поступало», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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