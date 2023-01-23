Житель Пензенской области, предоставивший паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получил 200 часов обязательных работ Криминал

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

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«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением СКР по Пензенской области установлено, что в апреле 2022 года осужденный из корыстных побуждений, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре и участнике одного из обществ с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем отмечается, что приговор вступил в законную силу.