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Житель Пензенской области, предоставивший паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получил 200 часов обязательных работ

09:49 | 23.01.2023 | Криминал

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Житель Пензенской области, предоставивший паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получил 200 часов обязательных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением СКР по Пензенской области установлено, что в апреле 2022 года осужденный из корыстных побуждений, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре и участнике одного из обществ с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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