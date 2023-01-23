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Житель Пензы поверил позвонившему ему «менеджеру службы безопасности банка» и лишился 200 тыс. рублей

13:00 | 23.01.2023 | Криминал

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Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Житель Пензы 2001 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился менеджером службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишился 200 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «менеджеру службы безопасности банка» и лишился 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасную ячейку».

«Воспользовавшись телефоном, гражданин перечислил деньги в размере 200 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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