Житель Пензенской области подозревается в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий на сумму более полумиллиона рублей Криминал

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД пресекли противоправную деятельность жителя региона 1973 года рождения, причастного к хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере и использованию заведомо поддельных специальных (акцизных) марок.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в ноябре 2022 года хранил в своем домовладении, а также личном автомобиле более 8 тыс. пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 536 тыс. 613 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту ОМВД России по Сердобскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.