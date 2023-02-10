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В Никольске пенсионерка перевела аферистам более 960 тыс. рублей в надежде получить финансовую помощь

09:20 | 10.02.2023 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Никольска Пензенской области 1959 года рождения перевела аферистам более 960 тыс. рублей в надежде получить финансовую помощь.

В Никольске пенсионерка перевела аферистам более 960 тыс. рублей в надежде получить финансовую помощь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина в онлайн-игре обнаружила объявление о финансовой помощи и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи; через некоторое время ей позвонил незнакомец и дал инструкции по поводу платной регистрации на интернет-ресурсе, в итоге пенсионерка перечислила более 7 тыс. рублей.

«Затем ей позвонил другой неизвестный, который представился специалистом технического отдела и сказал женщине скачать мессенджер. По указанию мужчины она так и сделала. После этого в скаченный мессенджер женщине пришло сообщение с подробной инструкцией получения дополнительного заработка. В течение нескольких дней пенсионерка перевела на неизвестный номер телефона около 960 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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