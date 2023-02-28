Экс-министр культуры и туризма Пензенской области обвиняется в совершении коррупционных преступлений Криминал

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Экс-министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

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«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области расследуется уголовное дело по обвинению бывшего министра культуры и туризма Пензенской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по региону.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с 2018 года по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя служебное положение, злоупотребляя своими полномочиями, организовала фиктивное трудоустройство своей дочери в пензенский областной драматический театр, зная, что последняя трудовые обязанности выполнять не будет. В результате преступных действий театру и региональному отделению фонда социального страхования причинен имущественный ущерб на общую сумму более 380 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что экс-министру предъявлено обвинение, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2015 года Татьяна Курдова была назначена начальником управления культуры и архива Пензенской области.

В феврале 2017 года управление было переименовано в министерство, а Татьяна Курдова стала министром.

В ноябре 2021 года должность министра культуры и туризма региона занял Сергей Бычков.