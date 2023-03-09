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В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище

09:53 | 09.03.2023 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в отношении юноши 2007 года рождения в Бессоновском районе Пензенской области.

В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в один из дней с 17 по 19 февраля 2023 года подросток со своим совершеннолетним братом приходили к жительнице Лунино для того, чтобы посмотреть ее квартиру, которую она выставила на продажу. В момент нахождения в квартире несовершеннолетний увидел у женщины имущество, которое решил похитить. На следующий день подросток незаконно проник в квартиру потерпевшей через незапертую дверь и похитил имущество последней — ноутбук, планшет, сотовый телефон и норковую шубу. Потерпевшая в это время находилась дома и спала», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что точная сумма похищенного будет установлена в ходе следствия.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы.

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