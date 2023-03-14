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В Пензенской области выявлен факт подделки идентификационного номера транспортного средства

11:12 | 14.03.2023 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» возбуждено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области выявлен факт подделки идентификационного номера транспортного средства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пензенскому району был установлен 22-летний житель села Поперечного, причастный к совершению преступления. Полицейские выяснили, что данный мужчина, находясь во дворе своего частного дома, переделал на автомобиле марки «ВАЗ-2112» идентификационный номер кузова со знаком первичной маркировки и установил на его место фрагмент маркируемой детали кузова со знаком вторичной маркировки с целью дальнейшей эксплуатации», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

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