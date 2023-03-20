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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях

09:56 | 20.03.2023 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения, оставившая свои контакты на сайте, на котором предлагалось заработать на инвестициях, стала жертвой мошенничества.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ей позвонил незнакомец и сообщил, что является представителем банка. Для начала работы было необходимо установить приложение, что она и сделала. Затем в чате заявительница стала получать инструкции, следуя которым она перечислила 9 тыс. рублей на банковский счет неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью дополнительного заработка женщина через онлайн-банк взяла кредит на сумму почти 542 тыс. рублей и затем перечислила около 638 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

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