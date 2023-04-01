Вынесен приговор жителю Чемодановки, напавшему с кухонным топором на незнакомого мальчика в Пензе Криминал

Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. 19-летний житель села Чемодановка, напавший с кухонным топором на малолетнего мальчика в Пензе в январе 2022 года, признан судом виновным в покушении на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что утром 20 января 2022 года житель села Чемодановка решил совершить убийство из хулиганских побуждений. С этой целью он взял дома кухонный топор, положил его в рюкзак и отправился в Пензу. В обеденное время того же дня злоумышленник на одной из улиц Пензы заметил ранее незнакомого ему мальчика, возвращавшегося из школы, и решил совершить его убийство. Около подъезда многоквартирного жилого дома он приблизился к ребенку и, находясь у него за спиной, нанес не менее трех ударов топором по голове. Рассчитывая, что для причинения смерти малолетнему нанесенных ударов будет достаточно, с места преступления он скрылся», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мальчик, получивший телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, сообщил о случившемся бабушке, и ему была своевременно оказана медицинская помощь.

«Личность злоумышленника, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка, установлена в первые трое суток благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции», — напоминается в пресс-релизе.

Как следует из сообщения, молодой человек признал вину и пояснил, что выбрал жертву преступления случайно.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующего ограничения свободы сроком на 1 год. Также судом принято решение о взыскании с осужденного в пользу потерпевшего 1 млн. рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.