Жительница Пензы осуждена за мошеннические действия в отношении шести пенсионеров Криминал

Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы, ранее уже дважды судимая за мошенничество, признана виновной в совершении мошеннических действий в отношении шести пенсионеров.

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«По делу установлено, что жительница Пензы воспользовалась доверительными отношениями со своей сестрой, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, получила доступ к ее печати и банковским счетам и с 6 июля по 1 октября 2021 года от имени родственницы предлагала пожилым жителям Каменского и Колышлейского районов заключать с ней договоры на установку и ремонт крыш, заборов и пластиковых окон. Для убедительности она производила соответствующие замеры, собственноручно заполняла бланки договоров подряда с потерпевшими, расписываясь за сестру-предпринимателя. При этом злоумышленница не имела намерений исполнять в дальнейшем обязательства по договорам подряда», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в случае отсутствия у пенсионеров необходимой суммы злоумышленница предлагала им оформить потребительские кредиты на оплату подрядных работ.

«Получив их персональные данные, используя сеть интернет, она заключала от имени потерпевших потребительские кредиты в различных банковских учреждениях, а затем обналичивала полученные по ним денежные средства и использовала на собственные нужды. Сумма похищенных денежных средств шести потерпевших составила 553 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подсудимая вину не признала.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 480 часов обязательных работ. Приговором суда также удовлетворены в полном объеме иски потерпевших. Приговор вступил в законную силу», — добавила Светлана Артамонова.