Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 760 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился свыше 760 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Через некоторое время заявитель зашел в онлайн-приложение банка, где оставил заявку на оформление кредита, после чего получил заемные средства на сумму более 567 тыс. рублей. Затем направился в отделение другого банка, где оформил кредитную карту на сумму 300 тыс. рублей. После этого, воспользовавшись телефоном и банкоматом, пензенец перечислил в общей сумме более 762 тыс. рублей на неизвестные телефонные номера и расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».