Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику правоохранительных органов» и лишился 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 100 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявитель направился в отделение банка, где снял денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил указанную сумму на неизвестный расчетный счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».