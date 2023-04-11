Предприниматель из Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в Нижнем Ломове Криминал

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Обвинение в покушении на дачу взятки временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» в Пензенской области предъявлено индивидуальному предпринимателю из Москвы, уголовное дело в отношении которого возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, МВД и ФСБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 3 апреля 2023 года предприниматель из Москвы, узнав, что работающего у него водителя грузовой автомашины доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления недалеко от села Кувак-Никольское, приехал в Нижний Ломов. Находясь в отделе полиции, бизнесмен, желая помочь водителю избежать уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды экологически опасными веществами, попытался передать временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» взятку в размере 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Из сообщения следует, что индивидуальный предприниматель признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в тексте.