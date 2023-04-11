00:46:07 Среда, 12 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Предприниматель из Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в Нижнем Ломове

17:28 | 11.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Обвинение в покушении на дачу взятки временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» в Пензенской области предъявлено индивидуальному предпринимателю из Москвы, уголовное дело в отношении которого возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР, МВД и ФСБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Предприниматель из Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 3 апреля 2023 года предприниматель из Москвы, узнав, что работающего у него водителя грузовой автомашины доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления недалеко от села Кувак-Никольское, приехал в Нижний Ломов. Находясь в отделе полиции, бизнесмен, желая помочь водителю избежать уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды экологически опасными веществами, попытался передать временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» взятку в размере 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Из сообщения следует, что индивидуальный предприниматель признал вину в совершении инкриминируемого деяния.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области и начальника Саратовской таможни В Пензе двое мужчин подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя
В Пензенской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом При пожаре в Бессоновском районе пострадали два человека
Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Николая Инюшкина Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама