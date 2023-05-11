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В Пензенской области за 4 месяца выявлено 80 преступлений коррупционной направленности

12:44 | 11.05.2023 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 80 преступлений коррупционной направленности за 4 месяца 2023 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за 4 месяца выявлено 80 преступлений коррупционной направленности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Число выявленных [...] преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 21,2% — с 66 до 80. Основная их часть — 60% — выявлена органами внутренних дел», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что наиболее подверженными коррупционной преступности сферами продолжают оставаться бюджет и образование.

«Из общего числа выявленных преступлений 10 — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 15 — по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 5 — по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», 1 — по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 7 — по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 33 — по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 1 — по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 8 — по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», — уточнила Светлана Артамонова.

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