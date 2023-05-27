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Житель Пензы осужден за незаконное предпринимательство

11:28 | 27.05.2023 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы осужден за незаконное предпринимательство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в период с апреля по октябрь 2022 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий, без соответствующей лицензии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в результате незаконной предпринимательской деятельности юридическое лицо извлекло доход в размере более 21 млн. рублей.

Из текста следует, что руководителю организации назначен штраф.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.

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