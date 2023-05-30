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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «КБ-2»

10:01 | 30.05.2023 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «КБ-2» в Пензе по результатам личного приема граждан, проведенного исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по региону Владимиром Игнатенковым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «КБ-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На прием к исполняющему обязанности руководителя управления обратились работники общества с ограниченной ответственностью «КБ-2» по вопросу невыплаты заработной платы свыше двух месяцев — с апреля по июнь 2022 года. Общая задолженность перед работниками составляет не менее 276 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате», — подчеркивается в сообщении.

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