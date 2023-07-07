Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка мальтийской болонки Криминал

Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1982 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке щенка мальтийской болонки по объявлению в интернете.

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«В ходе переписки в мессенджере пензячка договорилась с продавцом о покупке. Впоследствии она получила ссылку для оформления сделки. Перейдя по ней, женщина ввела реквизиты своей банковской карты. После этого жительница Пензы обнаружила, что с ее счета списана сумма в размере более 16 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что после этого злоумышленник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.