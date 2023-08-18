В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1946 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина направилась в отделение банка, где, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере более 1,3 млн. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».