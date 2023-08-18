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В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей

09:43 | 18.08.2023 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1946 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,3 млн. рублей.

В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина направилась в отделение банка, где, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере более 1,3 млн. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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