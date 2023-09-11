Жительница Пензенского района лишилась 141 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников Криминал

Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1975 года рождения лишилась 141 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонила «сотрудница сотовой связи», которая уведомила ее о мошеннических действиях на сайте «Госуслуги» и соединила с другим «специалистом», который пояснил, что необходимо скачать приложение двух разных банков и перевести деньги.

«Женщина беспрекословно следовала инструкциям аферистов и перевела сумму в размере 141 тыс. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».