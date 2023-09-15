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Жительница Пензы лишилась около 800 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

10:11 | 15.09.2023 | Криминал

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Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1943 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, лишилась около 800 тыс. рублей при попытке получить компенсацию за ранее купленные лекарства.

Жительница Пензы лишилась около 800 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Незнакомец сообщил, что за ранее приобретенные лекарственные препараты в сети интернет ей полагается компенсация. Женщина поверила неизвестному и, следуя его инструкциям, переводила денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что она осуществила несколько переводов на общую сумму почти 800 тыс. рублей.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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