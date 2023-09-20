Житель Пензенского района по совету «сотрудника Центробанка» перевел на чужие счета около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. 30-летний житель Пензенского района после звонка незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил, что по его счетам происходят подозрительные операции, лишился около 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина в течение двух дней в нескольких банках оформил четыре кредита и все деньги перевел на счета, которые указал злоумышленник. После того как все транзакции были завершены, мужчина понял, что стал жертвой обмана. В итоге заявитель лишился около 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».