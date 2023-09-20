Жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей в надежде на дополнительный заработок Криминал

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1983 года рождения лишилась более 1 млн. рублей, поверив незнакомке, которая предложила ей заработать на бронировании отелей с последующим возвратом денег.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки в мессенджере неизвестная убедила женщину в том, что для начала выполнения заданий ей необходимо зачислить собственные средства на различные банковские счета.

«Женщина беспрекословно выполнила все указания, [...] перевела более 1 млн. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».