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Отец и сын задержаны в Пензенской области при перевозке около 7 кг наркотиков

10:02 | 27.09.2023 | Криминал

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали на трассе в Пензенской области отца и сына, которые перевозили на автомобиле около 7 кг наркотиков, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Отец и сын задержаны в Пензенской области при перевозке около 7 кг наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По имеющейся у оперативников информации, данные граждане [жители Нижегородской области 1970 и 1992 годов рождения] были причастны к незаконному обороту наркотиков. В ходе осмотра автомашины полицейские обнаружили и изъяли 7 полимерных свертков с веществом светлого цвета, а также банковские карты, ноутбук, сотовые телефоны и денежные средства в сумме 1 млн. рублей. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона массой около 7 кг», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что перехваченную партию наркотиков злоумышленники планировали доставить в Самарскую область и Башкортостан для дальнейшего сбыта.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.

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