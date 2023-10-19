Экс-глава Минкультуры Пензенской области Курдова и бывший директор драмтеатра Фомин получили условные сроки Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Экс-министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и бывший директор драматического театра имени А.В. Луначарского Александр Фомин признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, суд назначил им условные сроки.

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«Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-министру культуры и туризма Пензенской области по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения) и бывшему директору пензенского областного драматического театра по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). [...] Приговором суда бывшему министру культуры и туризма Пензенской области назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 1 год 6 месяцев, бывшему директору театра — в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она напомнила, что уголовное дело было расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя служебное положение и нахождение от нее в служебной зависимости директора театра, организовала фиктивное трудоустройство своей дочери в пензенский областной драматический театр, зная, что последняя в действительности трудовые обязанности выполнять не будет. Директор драмтеатра, несмотря на противоправность совершаемых действий, согласился на заключение фиктивного трудового договора. В результате незаконных действий фигурантов уголовного дела театру и региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации причинен имущественный ущерб на общую сумму более 380 тыс. рублей. Кроме того, директор драмтеатра признан виновным в получении от подчиненного работника взятки в размере 30 тыс. рублей за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей. Часть взятки в размере 10 тыс. рублей передана ему в марте 2022 года, оставшаяся часть незаконного вознаграждения — в мае 2022 года», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что приговор в законную силу пока не вступил.