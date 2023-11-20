Жительница Пензы лишилась денег при продаже детского костюма Криминал

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1992 года рождения лишилась денег, пытаясь продать детский костюм по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, после размещения объявления женщине на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о готовности купить одежду, однако для осуществления продажи требовалось перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, что она и сделала.

«После этого заявительница обнаружила, что с ее счета списались денежные средства в размере более 4 тыс. рублей. Гражданка поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».