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Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке детской коляски и автокресла

10:40 | 24.11.2023 | Криминал

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1987 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке детской коляски и автокресла по объявлению в интернете.

Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке детской коляски и автокресла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного более 18 тыс. рублей, однако коляску и кресло так и не получила.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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