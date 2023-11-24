Генпрокуратура требует взыскать с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля 9,9 млрд. рублей Криминал

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Генеральная прокуратура России подала иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля и ряда соответчиков деньги, которые, по мнению надзорного ведомства, были получены преступным путем. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Пензы, куда поступили материалы искового заявления.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Беседа по иску назначена на 12 декабря, в соответствии с законом она пройдет в закрытом режиме. Не исключено, что и рассмотрение иска по существу также будет закрыто для прессы и общественности», — сказали в суде.

Как следует из карточки дела, размещенной на сайте суда, истцом выступает заместитель генерального прокурора РФ, ответчиками — Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Евгения Шпигель, Антон Колосков, АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Биотэк», ООО «Интермедфарм» и ОАО «Фармация».

В качестве третьего лица привлечен Минздрав Пензенской области.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что надзорное ведомство планирует взыскать с ответчиков в общей сложности 9,9 млрд. рублей.

Комментариями адвокатов Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля агентство пока не располагает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.